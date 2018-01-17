مرتضى منصور: النقاز بيلعب بالنار والزمالك أكبر من أي لاعب

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قام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً بشن هجوماً حاداً في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم السادس عشر من شهر يناير الحالي على النجم التونسي حمدي النقاز لاعب فريق النجم الساحلي التونسي، وذلك بسبب تأخره في إتمام تعاقده بشكل رسمي مع نادي الزمالك وتهربه من الصفقة.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية في مساء يوم أمس الثلاثاء أكد المستشار مرتضى منصور بأن النجم التونسي حمدي النقاز “بيلعب بالنار”، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن المماطلة من جانبه في إتمام الصفقة ليست في صالحه على الإطلاق، وخاصة وأن ذلك التهرب لا يسيء فقط إلي نادي النجم الساحلي ولكنه يسيء إلي الشعب التونسي بأكمله.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المستشار مرتضى منصور على أنه في حالة استمر الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز في هروبه من نادي الزمالك، فإن مجلس إدارة نادي الزمالك سوف يُقدم شكوى رسمية إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إضافة إلي إرسال الكشف الطبي الذي خضع له اللاعب مع الشكوى.

كما أضاف المستشار مرتضى منصور أيضاً أن التونسي حمدي النقاز قد جاء إلي العاصمة المصرية القاهرة بكامل إرادته دون أن يُجبره أي أحد على ذلك الأمر، وإضافة لذلك أيضاً خضع للفحص الطبي وتم استضافته لمدة ثلاثة أيام كاملة على الأراضي المصرية، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مجلس إدارة نادي الزمالك قام ببيع الظهير الأيمن في الفريق لكي يكون بدلاً له.

وفي ختام تصريحاته أكد المستشار مرتضى منصور أن مجلس إدارة نادي النجم الساحلي برئاسة رضا شرف الدين قد وافق منذ اليوم الأول على إتمام الصفقة مقابل الحصول على مبلغ 700 ألف دولار، على أن يحصل نادي النجم الساحلي المبلغ بعد توقيع اللاعب حمدي النقاز على عقود انتقاله إلي نادي الزمالك.

أما الآن فإن إدارة نادي النجم الساحلي تؤكد بأن اللاعب متواجد في الوقت الحالي في فرنسا، وذلك من أجل مناقشة بعض العروض الأوروبية التي تلقاها في الآونة الأخيرة وهو الأمر الذي أغضب المستشار مرتضى منصور كثيراً مؤكداً بأن نادي الزمالك أكبر من أي لاعب.

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