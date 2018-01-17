الزمالك يختتم تحضيراته اليوم استعداداً لمواجهة الداخلية في الدوري المصري

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر يناير الحالي على ملعب حلمي زامورا تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق الداخلية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الزمالك وبين مضيفه فريق الداخلية في مساء يوم غداً الخميس، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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قائمة فريق الزمالك في مباراته المقبلة أمام الداخلية

حراسة المرمى: أحمد الشناوي / عمر صلاح

خط الدفاع: حازم إمام / علي جبر / محمود علاء / محمود حمدي الونش / أحمد فتوح

خط الوسط: محمود عبد العاطي / أحمد توفيق / طارق حامد / أيمن حفني / أحمد داوودا / معروف يوسف / عماد فتحي / محمد إبراهيم / أحمد مدبولي / محمد الشامي

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / باسم مرسي

ولا شك أن هذه المباراة أمام فريق الداخلية تُعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لفريق الزمالك وخاصة بالنسبة إلي مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، علماً بأن فريق الزمالك لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق في المباريات الثلاثة الماضية له في مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أما بالنسبة إلي الكابتن إيهاب جلال فقد قاد فريق الزمالك في مباراتين منهما فقط، حيث تعرض فريقه إلي الخسارة في مباراة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي، بينما سقط فريقه في فخ التعادل السلبي بدون أهداف في مباراته الثانية وذلك أمام فريق الإنتاج الحربي.

مما يُحتم على فريق الزمالك ضرورة تحقيق الفوز في هذه المباراة أمام فريق الداخلية، وخاصة وأن ذلك الفوز سوف يكون الأول بالنسبة للكابتن إيهاب جلال مع فريق الزمالك بعد توليه منصب المدير الفني للفريق، علماً بأن فريق الزمالك قد فقد كامل حظوظه تقريباً في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

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