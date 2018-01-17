ميدو يكشف عن السبب الحقيقي وراء زيارته لمقر نادي الزمالك

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كشف الكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك سابقاً والمدير الفني السابق لكلاً من فريق الزمالك وأيضاً الإسماعيلي ووادي دجلة اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر يناير الحالي عن السبب الحقيقي وراء زيارته لمقر نادي الزمالك في يوم أمس الثلاثاء.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأربعاء أكد الكابتن أحمد حسام ميدو أن السبب الحقيقي وراء زيارته لمقر نادي الزمالك، كان من أجل تقديم الدعم إلي الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق الزمالك، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن كل الأشخاص داخل نادي الزمالك يدعمون الكابتن إيهاب جلال.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن الاحتراف اليوم هو السائد ولا يوجد شئ اسمه أن يكون مدرب فريق الزمالك من أبناء النادي فقط، مشدداً في ختام حديثه على أن كل أبناء نادي الزمالك من الواجب عليهم الآن تقديم الدعم إلي الكابتن إيهاب جلال بعيداً عن أي أمور أخرى لن تُفيد نادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وكان الكابتن إيهاب جلال قد تولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي منذ الأسبوع الماضي، ولكن ذلك قد صحبه بعض الانتقادات من جانب بعض الأشخاص من أبناء نادي الزمالك، ويأتي على رأس المعارضين لفكرة تولي الكابتن إيهاب جلال منصب المدير الفني لفريق الزمالك هو الكابتن فاروق جعفر المستشار الفني لنادي الزمالك.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن أغلب أبناء نادي الزمالك قد طالبوا بضرورة دعم الكابتن إيهاب جلال بقوة في الفترة المقبلة، وخاصة وأنه يُعتبر في الوقت الحالي من أفضل المدربين في كرة القدم المصرية، وبالتالي فإنه الوحيد تقريباً الذي لديه القدرة على الخروج بنادي الزمالك من وضعيته الحالية والعودة به من جديد إلي المسار الصحيح.

وقد قاد الكابتن إيهاب جلال فريق الزمالك حتى الآن في مباراتين، حيث تعرض إلي الخسارة في المباراة الأولى على يد الغريم التقليدي فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ومن ثم سقط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف في المباراة الثانية أمام فريق الإنتاج الحربي.