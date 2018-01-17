نادر السيد يحسم مصير الغاني أتشيمبونج مع نادي الزمالك

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حسم نادر السيد وكيل أعمال الغاني بنجامين أتشيمبونج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاربعاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر يناير الحالي مصير اللاعب الغاني مع النادي في الفترة المقبلة، وذلك في ظل العديد من الأنباء حول اقتراب رحيله عن صفوف القلعة البيضاء.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء أكد نادر السيد أن الغاني بنجامين أتشيمبونج ليس لديه أي نية من أجل الرحيل عن صفوف نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، نافياً بذلك كل الشائعات التي صدرت في الآونة الأخيرة من جانب بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية حول رغبة اللاعب في الرحيل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أكد نادر السيد أن بنجامين أتشيمبونج لديه اصرار وعزيمة كبيرة من أجل إثبات نفسه مع فريق الزمالك في الفترة المقبلة، وخاصة وأنه يرغب في إقناع الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق الزمالك بقدراته الهجومية.

وعن هروب اللاعب قبل مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي في الأسبوع الماضي، شدد نادر السيد أن بنجامين أتشيمبونج خرج من قائمة المباراة فقرر مغادرة معسكر الفريق مثلما غادر بقية اللاعبين الذين خرجوا من القائمة، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه كان يتمنى أن يكون متواجداً مع الفريق في المباراة ولكنه لم يعترض نهائياً على استبعاده من القائمة.

وفي ختام تصريحاته أشار نادر السيد إلي أن بنجامين أتشيمبونج لديه هدف رئيسي في الفترة المقبلة، وهو أن يكون في كامل تركيزه في تدريبات الفريق وذلك حتى يحجز مقعده في التشكيلة الأساسية للفريق في المباريات المقبلة، مؤكداً في الوقت ذاته بأن الكابتن إيهاب جلال لم يطلب على الإطلاق رحيل اللاعب عن نادي الزمالك.

هذا وتأتي تصريحات وكيل أعمال الغاني بنجامين أتشيمبونج بناءً على العديد من الأنباء التي صدرت من جانب وسائل الإعلام والصحف المصرية في الآونة الأخيرة، والتي أكدت بدورها رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف نادي الزمالك وخاصة بعدما وصل له عرضاً من طرف نادي الاتحاد السكندري.

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