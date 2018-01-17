الفرحة تعم على جماهير القلعة الحمراء من جديد بعد فرحة تصدر الدوري أمس

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تلقت جماهير النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر يناير الحالي أخباراً سعيدة للغاية، وذلك بعدما كانت الفرحة كبيرة في مساء يوم أمس الثلاثاء عقب فوز فريق الأهلي على حساب مضيفه فريق طلائع الجيش والذي أدى إلي استعادة فريق الأهلي عرش صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز.

حيث عقد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء جلسة خاصة مع النجم وليد سليمان في مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، وفي خلال هذه الجلسة ناقش الكابتن سيد عبد الحفيظ النجم وليد سليمان في مستقبله مع النادي الأهلي وخاصة وأن عقد الحاوي مع النادي الأهلي سوف ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

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وفي ختام الجلسة قام النجم وليد سليمان بحسم مستقبله مع المارد الأحمر، وذلك من خلال توقيعه بشكل رسمي على عقده الجديد مع النادي الأهلي والذي سوف يمتد لمدة موسمين قادمين أي حتى صيف العام 2020، وبذلك نجح النادي الأهلي في تجديد عقد أول نجم من النجوم التي ينتهي عقدها مع النادي في نهاية الموسم الحالي.

وبذلك يُغلق أيضاً الحاوي وليد سليمان كل الأبواب أمام أندية الخليج العربي والتي كانت ترغب بشدة في التعاقد مع النجم المصري خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، إلا أن النجم وليد سليمان اقتنع بفكرة البقاء في صفوف القلعة الحمراء وخاصة وأن النادي الأهلي يحتاج خدماته في الفترة المقبلة.

وإن كان النادي الأهلي قد نجح في حسم مسألة تجديد عقد النجم وليد سليمان، فإن المهمة لا تزال صعبة أمامه من أجل تجديد عقد بقية نجومه الذي تنتهي عقودهم مع النادي الأهلي في الصيف المقبل، ويأتي على رأس هؤلاء النجوم كلاً من عبد الله السعيد وأحمد فتحي إضافة إلي شريف إكرامي.

وقد رحل عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الحالي حتى هذه اللحظة ثلاثة نجوم، وهم عماد متعب ومؤمن زكريا وأحمد الشيخ إلي الدوري السعودي، وإضافة لذلك اقترب كلاً من الثنائي أحمد عادل عبد المنعم وعمرو بركات من الرحيل في الأيام القليلة القادمة.

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