إدارة المصري البورسعيدي ترد بقوة على تصريحات مرتضى منصور الأخيرة

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قام مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية بالرد اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر يناير الحالي بشكل قوي على تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والتي هاجم فيها من جديد كلاً من التوأم حسام وإبراهيم حسن.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء أكد علي الطرابيلي أمين الصندوق في النادي المصري البورسعيدي، أن علاقة النادي المصري البورسعيدي مع نادي الزمالك أو مع نادي آخر تقوم على الاحترام المتبادل بين الطرفين وليس أكثر من ذلك.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد علي الطرابيلي على أن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي ليس لديه أي أزمة على الإطلاق في الوقت الحالي مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن التجاوز في حق التوأم حسام وإبراهيم حسن من طرف المستشار مرتضى منصور يُعطي الثنائي حق الرد بالمقابل.

كما أضاف أيضاً أن وصف المستشار مرتضى منصور للتوأم حسام وإبراهيم حسن ب”العيال والفشلة”، لا يُعتبر فقط تجاوزاً في حق التوأم بل إنه يُعد تجاوزاً كبيراً في حق نادي المصري البورسعيدي ومجلس إدارته، مشدداً في الوقت ذاته أيضاً على أن الحديث بشكل غير لائق عن سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي أمر غير أخلاقي تماماً.

وبذلك يتواصل الصراع الشرس بين المستشار مرتضى منصور وبين التوأم حسام وإبراهيم حسن وبين مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، وذلك من خلال تصريحات صادمة من جانب كل طرف بشكل يومي في حق الطرف الآخر، علماً بأن الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي هو من كان قد أشعل فتيل هذه الأزمة.

وذلك حينما تحدث عن نادي الزمالك بشكل لائق عقب مباراة كأس السوبر المصري الماضية، ليأتي بعدها مباشرة في اليوم الذي يليه الرد الصارم من جانب المستشار مرتضى منصور دفاعاً عن نادي الزمالك، ومن ثم جاء رد مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي دفاعاً عن الكابتن حسام حسن.

قبل أن تأتي تصريحات أخرى صادمة وهذه المرة من الكابتن إبراهيم حسن دفاعاً عن شقيقه، ومن ثم يأتي بعدها رد المستشار مرتضى منصور من جديد وهجومه على التوأم في مرة واحدة، ويبقى الاتحاد المصري لكرة القدم يلعب دور المتفرج دون فرض أي نوع من أنواع العقوبات على هذه التجاوزات في حق كرة القدم المصرية بشكل عام.

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