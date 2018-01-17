منتخب عالمي جديد يطلب مواجهة منتخب الفراعنة ودياً قبل انطلاقة المونديال

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تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر يناير الحالي عرضاً رسمياً وجديداً من إحدى شركات التسويق، وذلك من أجل إقامة مباراة دولية ودية تجمع بين أحد المنتخبات العالمية وبين منتخب مصر قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

حيث تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم عرضاً من أجل إقامة مباراة ودية تجمع بين منتخب الأرجنتين وبين المنتخب الوطني المصري، وذلك في مطلع شهر يونيو المقبل قبل أيام قليلة فقط من انطلاقة مونديال روسيا المقبل، وذلك في إطار المعسكر الختامي لكلاً المنتخبات المشاركة في المونديال.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى أيضاً في يوم أمس الثلاثاء عرضاً من أجل إقامة مباراة ودية بين منتخب اليابان وبين منتخب مصر في شهر مايو، ويبقى الآن عرض كلاً من المباراتين على الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر.

ولم يستقر الجهاز الفني للمنتخب المصري حتى هذه اللحظة سوى على مباراتين فقط سوف يخوض كلاً منهما المنتخب الوطني في شهر مارس المقبل، وذلك أمام كلاً من منتخب البرتغال ومن ثم أمام منتخب اليونان، ليبقى الآن أمام الجهاز الفني لمنتخب مصر القرار النهائي من أجل حسم المباريات الودية الأربعة الأخرى في شهر مايو المقبل.

وكان المنتخب الوطني المصري قد وجد نفسه عقب قرعة مونديال روسيا متواجداً في المجموعة الأولى، وذلك بجوار كلاً من منتخب روسيا مستضيف المونديال على أرضه وأيضاً منتخب الأوروغواي المخضرم إضافة إلي منتخب المملكة العربية السعودية.

وهو الأمر الذي يُحتم على المنتخب الوطني المصري ضرورة التحضير بشكل مثالي للغاية، وذلك حتى يظهر في أفضل صورة ممكنة في أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله، وخاصة وأن منتخب الفراعنة لم ينجح في التأهل إلي بطولة كأس العالم منذ 28 عاماً أي منذ عام 1990.

وسوف يكون المعسكر الأول للمنتخب المصري من أجل التحضير للمشاركة في المونديال في شهر مارس المقبل على أرض دولة سويسرا، بينما سوف يكون المعسكر الختامي في منتصف شهر مايو المقبل على أرض دولة النمسا.

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