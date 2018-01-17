قرار حاسم من شريف إكرامي بخصوص مستقبله مع النادي الأهلي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر يناير الحالي أن النجم شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد اتخذ اليوم قراراً حاسماً وذلك بخصوص مستقبله مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلي أن النجم شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي قد قرر التراجع عن فكرة رحيله عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك على الرغم من خروجه من حسابات الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق في الآونة الأخيرة.

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كما أضافت التقارير أن النجم شريف إكرامي قد وصلته في الأيام القليلة الماضية ثلاثة عروض مغرية للغاية من عدة أندية في الدوري السعودي، إلا أن لا يزال مصراً على إثبات نفسه مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة من عمر الموسم الحالي، حتى وإن كان ذلك يُعتبر بمثابة مجازفة خطيرة للغاية من جانبه قبل مونديال روسيا المقبل بأشهر قليلة فقط.

ولعل ما ساهم في ذلك القرار من جانب حارس المرمى شريف إكرامي، أن زميله في الفريق النجم أحمد عادل عبد المنعم قد بات قريباً للغاية من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك باتجاه نادي مصر المقاصة خلال الأيام القليلة القادمة.

وهو الأمر الذي سوف يدفع حارس المرمى شريف إكرامي يُقاتل في الفترة المقبلة من أجل الحصول على فرصة من أجل المشاركة مرة أخرى مع فريق الأهلي في المباريات القادمة، علماً بأنه سوف يجد منافسة في غاية الشراسة مع النجم الصاعد والمتألق في الآونة الأخيرة وهو محمد الشناوي مستقبل حراسة المرمى في مصر.

وإضافة لذلك أيضاً كان الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي قد أكد في أكثر من مناسبة سابقة أن الموسم لا يزال طويلاً للغاية، مشدداً في الوقت ذاته على أن كل لاعب في الفريق سوف يحصل على فرصته الكاملة من أجل المشاركة مع الفريق في المباريات.

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