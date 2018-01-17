وست بروميتش ألبيون يُقدم عرضاً رسمياً من أجل ضم نجم الزمالك

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر يناير الحالي أن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، قد قدم عرضاً رسمياً إلي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وذلك من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الميركاتو الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي إدارة نادي وست بروميتش ألبيون قد قدمت عرضاً وصلت قيمته إلي مبلغ 250 ألف يورو، وذلك من أجل التعاقد مع النجم علي جبر مدافع فريق الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير أي حتى نهاية الموسم الحالي.

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ولكن وفي الوقت ذاته يشمل العرض أيضاً وجود بند أحقية الشراء بعد نهاية مدة الإعارة، علماً بأن قيمة شراء اللاعب بشكل نهائي في حالة أثبت نفسه مع النادي في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي سوف تصل إلي مبلغ 2 مليون يورو، وهو الأمر الذي قد يدفع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالموافقة على العرض المقدم.

وخاصة وأن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن في الأسبوع الماضي عن رغبته في بيع المدافع علي جبر، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية على الهواء مباشرة عبر قناة صدى البلد وجاء ذلك تحديداً عقب مباراة القمة أمام فريق الأهلي، علماً بأن المسئول عن التعاقدات في إدارة نادي وست بروميتش ألبيون سوف يصل إلي العاصمة المصرية القاهرة خلال الساعات القادمة.

وذلك من أجل فتح باب المفاوضات بشكل رسمي مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، علماً بأن العقبة الوحيدة التي من الممكن أن تُعرقل من حدوث الصفقة هو الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك، والذي رفض تماماً فكرة التفريط في أي لاعب مخضرم من كوادر فريق الزمالك.

أما نادي وست بروميتش ألبيون فيرغب من جهته أن يقوم بتكرار التجربة الناجحة التي يعيشها في الوقت الراهن ومنذ مطلع الموسم الحالي مع المدافع المصري أحمد حجازي، والذي تم التعاقد معه قادماً من صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة أولاً ومن ثم البيع بشكل نهائي.

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