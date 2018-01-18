زكي عبد الفتاح يصدم السد العالي قبل مونديال روسيا بأشهر قليلة

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قام الكابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر سابقاً ومدرب حراس مرمى فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي حالياً اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يناير الحالي بتصريحات صادمة، وذلك بخصوص السد العالي عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر ونادي التعاون السعودي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الخميس أكد الكابتن زكي عبد الفتاح أن السد العالي عصام الحضري لا يصلح نهائياً بأن يكون حارس مرمى المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن عامل السن لن يكون في مصلحة السد العالي بأي شكل من الأشكال وخاصة في سرعة رد الفعل والإلتحامات.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن زكي عبد الفتاح إلي أنه يقوم بمتابعة كافة حراس المرمى في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ولو كان المدير الفني للمنتخب المصري لكان اعتماده على حراس مرمى من الدوري المصري الممتاز واستبعاد السد العالي من القائمة.

كما أضاف أيضاً أن حارس مرمى نادي الزمالك أحمد الشناوي لديه إمكانيات عالمية، ولكن وفي الوقت ذاته يظلم نفسه كثيراً بسبب تركيزه خارج الملعب أكثر من داخل الملعب، أما عن حارس مرمى النادي الأهلي شريف إكرامي فقد أشار الكابتن زكي عبد الفتاح إلي أنه يتمتع أيضاً بخبرة كبيرة مثله مثل أحمد الشناوي ولكنه يحتاج فقط إلي التركيز في الملعب.

وفي ختام تصريحاته تحدث الكابتن زكي عبد الفتاح عن كلاً من الثنائي محمد عواد حارس مرمى نادي الإسماعيلي ومحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، حيث أكد أن كلاً من الثنائي مستواهم عالي ويحق لها التواجد رفقة المنتخب الوطني المصري، مشدداً في الوقت ذاته على أن ذلك لن ينفع في مونديال روسيا لعدم امتلاكهم الخبرة الدولية الكافية.

وكانت قرعة مونديال روسيا قد وضعت المنتخب الوطني المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجوار كلاً من منتخب روسيا مستضيف المونديال على أرضه إضافة إلي منتخب الأوروغواي المخضرم وأيضاً منتخب المملكة العربية السعودية المليء بالمواهب الشابة، علماً بأن المنتخب المصري سوف يخوض معسكرين من أجل التحضير للمونديال.