تعرف على تشكيلة الزمالك المتوقعة في مباراة اليوم أمام الداخلية

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته في يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر يناير الحالي على ملعب حلمي زامورا بمقر نادي الزمالك تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام فريق الداخلية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُعتبر هذه المباراة في غاية الأهمية بالنسبة لفريق الزمالك، وذلك نظراً لأن فريق الزمالك لم يعرف طعم الفوز على الإطلاق في المباريات الثلاثة الماضية له في مسابقة الدوري المصري الممتاز، علماً بأن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق الزمالك سوف يبحث عن فوزه الأول مع أبناء القلعة البيضاء في المباراة الثالثة له مع الفريق.

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وسوف تُقام المباراة بين فريق الزمالك وبين مضيفه فريق الداخلية في مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

تشكيلة فريق الزمالك المتوقعة في مباراة اليوم أمام الداخلية

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حازم إمام / علي جبر / محمود حمدي الونش / أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد / أحمد داوودا / أيمن حفني / محمد إبراهيم / محمد الشامي

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، علماً بأن فريق الزمالك يحتل حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويملك في رصيده 29 نقطة.

وعلى الرغم من أن فريق الزمالك قد فقد تقريباً كل آماله في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، إلا أن جماهير نادي الزمالك لن ترضى بأن يخرج فريق الزمالك من جديد خالي الوفاض في نهاية الموسم مثلما حدث في الموسم الماضي، حيث لا يزال أمام فريق الزمالك ثلاث جبهات لكي يُصارع عليها.

وهي حجز مقعد له في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019، وأيضاً الفوز بمسابقة كأس مصر في الموسم الحالي إضافة إلي المنافسة بقوة على كأس الاتحاد الأفريقي في نسخة العام الحالي 2018.

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