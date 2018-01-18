الشباب السعودي يؤكد رغبته في التعاقد مع نجم الأهلي المخضرم

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أكد نادي الشباب السعودي اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يناير الحالي رغبته في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وخاصة في ظل اقتراب نهاية عقده مع النادي الأهلي.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الخميس أكد أحمد المسعود المتحدث الرسمي باسم نادي الشباب السعودي أن مجلس إدارة النادي يرغب في التعاقد بشكل رسمي مع النجم المخضرم أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق الأهلي، وذلك في الميركاتو الشتوي الحالي نظراً لاعتباره أحد أهم اللاعبين في الدوري المصري الممتاز وفي المنطقة العربية بأكملها.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار أحمد المسعود إلي أن النجم أحمد فتحي يُعتبر لاعباً كبيراً، وإضافة لذلك فإن التعاقد معه سوف يُشكل إضافة قوية لأي فريق وهو ما يجعله محط أنظار جميع الأندية العربية في الوقت الحالي، مشدداً في الوقت ذاته على أن مجلس إدارة نادي الشباب لم يُعلن في الفترة السابقة عن مفاوضاته من أجل ضم اللاعب.

ويأتي ذلك حتى لا تدخل المزيد من الأندية الخليجية في عملية المفاوضات، وهو الأمر الذي سوف يؤدي مباشرة إلي زيادة سعر اللاعب إلي الضعف وربما تعثر المفاوضات في نهاية المطاف، وخاصة في ظل سعي كافة أندية الدوري السعودي بشكل خاص إلي تدعيم صفوفها في الميركاتو الحالي.

وفي ختام تصريحاته أكد أحمد المسعود بأن مجلس إدارة نادي الشباب سوف يقوم بتكثيف المفاوضات في الأيام القليلة القادمة مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وذلك من أجل حسم الصفقة قبل أن يحسمها أي فريق آخر.

وعلى الرغم من هذه التصريحات للمتحدث الرسمي باسم نادي الشباب أحمد المسعود، إلا أن القرار النهائي يبقى في يد النجم أحمد فتحي وخاصة وأنه يُعتبر أحد الركائز الأساسية في فريق الأهلي وفي تشكيلة الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، علماً بأن عقد النجم أحمد فتحي مع النادي الأهلي سوف ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

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