خالد الغندور يُهاجم مجلس إدارة الزمالك بسبب مهاجم بتروجيت

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قام الكابتن خالد الغندور نجم نادي الزمالك سابقاً والإعلامي ومقدم البرامج حالياً بمهاجمة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بشكل قوي للغاية، وذلك بسبب العديد من الأنباء التي صدرت من جانب وسائل الإعلام والصحف المصرية في الآونة الأخيرة حول اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع مهاجم فريق بتروجيت.

فمن خلال تصريحات له اليوم الخميس أكد الكابتن خالد الغندور أن إصرار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على التعاقد مع اللاعب محمد رجب مهاجم فريق بتروجيت أمر غير منطقي تماماً، وذلك نظراً لأن اللاعب لم ينجح في تسجيل أي هدف طوال الفترة الماضية.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن اللاعب عائد منذ فترة أيضاً من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما يعني أن تعاقد نادي الزمالك مع ذلك اللاعب لن يكون في مصلحة النادي على الإطلاق بل في مصلحة وأيضاً وكيل أعماله تامر النحاس.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن خالد الغندور على أنه في حالة تمت الصفقة وانتقل محمد رجب إلي نادي الزمالك، فإن ذلك الأمر سوف يُعتبر بمثابة “سمسرة” و”سبوبة” وخاصة وأن تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب محمد رجب هو نفسه وكيل أعمال الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك.

وكان نادي الزمالك قد نجح حتى هذه اللحظة في التعاقد مع كلاً الثنائي المهاجم نانا بوكو ومتوسط الميدان عماد فتحي من صفوف نادي مصر المقاصة، وذلك في صفقة تبادلية ضمنت انتقال كلاً من صلاح عاشور وأحمد مجدي ومحمد رمضان إلي صفوف نادي مصر المقاصة.

وإضافة لذلك أيضاً كان نادي الزمالك على مشارف التعاقد بشكل رسمي مع النجم حمدي النقاز الظهير الأيمن الدولي التونسي قادماً من صفوف نادي النجم الساحلي التونسي، إلا أن صفقة قد فشلت في اللحظات الأخيرة بسبب تصرفات المستشار مرتضى منصور والتي رآها اللاعب حمدي النقاز في غاية الغرابة، مما جعله يهرب من نادي الزمالك إلي فرنسا لدراسة بعض العروض الأوروبية.

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