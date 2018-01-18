قرار حاسم من أحمد عادل عبد المنعم بخصوص انتقاله إلي مصر المقاصة

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يناير الحالي أن النجم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد اتخذ قراراً حاسماً، وذلك بخصوص انتقاله إلي صفوف نادي مصر المقاصة في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن النجم أحمد عادل عبد المنعم قد رفض تماماً التوقيع على عقد انضمامه إلي نادي مصر المقاصة أو حتى الحصول على مقدم العقد، وذلك في انتظار الحصول على الموافقة الرسمية من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

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ويأتي ذلك القرار من جانب النجم أحمد عادل عبد المنعم من أجل الضغط على مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، حيث يرغب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في التعاقد مع النجم أحمد سامي مدافع فريق مصر المقاصة.

إلا أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة لا يزال يرفض حتى هذه اللحظة عرض النادي الأهلي وخاصة وأن النجم أحمد سامي يُعتبر أحد الركائز الأساسية في تشكيلة فريق مصر المقاصة، وإضافة لذلك أيضاً نظراً لاحتياج الفريق الفيومي إلي كافة عناصره الأساسية في الفترة المقبلة في ظل مشاركته المرتقبة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وفي المقابل يُعتبر النجم الواعد أحمد سامي أحد المطالب والأهداف الرئيسية بالنسبة إلي الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، والذي عانى من الكثير من المشاكل الدفاعية في مركز قلب الدفاع تحديداً بسبب الإصابات المتكررة التي يتعرض لها كلاً من الثلاثي رامي ربيعة وسعد الدين سمير ومحمد نجيب.

ويبقى القرار النهائي الآن في يد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، وذلك من خلال الموافقة على بيع النجم أحمد سامي إلي النادي الأهلي في الميركاتو الحالي، وفي مقابل ذلك سوف يحصل على خدمات حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم والذي سوف يكون حارس المرمى الأساسي للفريق الفيومي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018.

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