الأهلي يستعد للإعلان رسمياً عن ثاني صفقاته في الميركاتو الشتوي

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يناير الحالي أن النادي الأهلي يستعد للإعلان بشكل رسمي عن ثاني صفقة له خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعدما حصل على توقيع المهاجم المتألق في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد حصل على توقيع النجم الواعد صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في الأيام القليلة القادمة من عمر الميركاتو الشتوي الحالي.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن عدلي القيعي مدير التعاقدات في النادي الأهلي قد حصل على توقيع اللاعب صلاح محسن منذ عدة أيام وليس اليوم، ولكن يبقى فقط التوصل إلي اتفاق نهائي مع مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب، علماً بأن مجلس إدارة النادي الأهلي قد عرض دفع مبلغ مالي كبير إضافة إلي انتقال أحد لاعبيه إلي صفوف نادي إنبي من أجل إتمام الصفقة.

وتبقى المشكلة الوحيدة الآن والعقبة الرئيسية أمام النادي الأهلي هو المهندس علاء خشب رئيس نادي إنبي، والذي يرفض تماماً فكرة التفريط في مهاجم الفريق المتألق وخاصة بعدما رحل عن الفريق منذ أسبوعين تقريباً المدير الفني الكابتن إيهاب جلال، والذي قد خطفه نادي الزمالك بعد مفاوضات مكثفة من جانب المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.

ومن جانبه كان مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب قد أصدر بياناً رسمياً منذ عدة أيام قليلة، وفي خلال هذا البيان أكد المهندس علاء خشب أن نادي إنبي لا يُمانع تماماً رحيل نجمه الواعد صلاح محسن إلي أي فريق، ولكن ذلك لن يحدث إلا مقابل شرط واحد فقط لا غير.

وهو أن يرحل اللاعب إلي النادي الذي سوف يدفع أعلى سعر سواء كان أحد الأندية المصرية أو حتى أحد الأندية الخليجية، وإضافة لذلك أيضاً لن يرحل اللاعب عن صفوف نادي إنبي إلا في نهاية الموسم الحالي أي في الصيف المقبل نظراً لحاجة الفريق له في الوقت الحالي.