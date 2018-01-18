قرار هام من إيهاب جلال بخصوص نجم الزمالك.. تعرف على التفاصيل

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يناير الحالي أن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد اتخذ قراراً هاماً للغاية اليوم، وذلك بخصوص نجم فريق الزمالك وأيضاً مستقبله مع النادي في الفترة المقبلة.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن الكابتن إيهاب جلال قد قرر استبعاد النجم أحمد مدبولي لاعب فريق الزمالك في الفترة المقبلة من تشكيلة فريق الزمالك الأساسية، وذلك بسبب أسلوب لعبه الفردي على أرض الملعب دون الاعتماد على الأسلوب الجماعي الذي يطلبه الكابتن إيهاب جلال.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً إلي أن الكابتن إيهاب جلال قد قرر أيضاً الاعتماد انطلاقاً من مباراة اليوم التي سوف تجمع بين فريقه وبين فريق الداخلية على كلاً من الثلاثي أيمن حفني ومحمد إبراهيم ومحمد الشامي، وذلك في خط الوسط الهجومي لفريق الزمالك وترك أحمد مدبولي على مقاعد البدلاء.

ولعل السبب أيضاً وراء استبعاد النجم أحمد مدبولي من تشكيلة فريق الزمالك، هو اراحته نوعاً من الضغط الجماهيري الكبير الذي تعرض له في الآونة الأخيرة بسبب أسلوب لعبه الفردي بشكل متكرر في كل المباريات التي شارك فيها رفقة فريق الزمالك منذ مطلع الموسم الحالي.

وهو ربما الأمر الذي جعل الكابتن إيهاب جلال يخشى أن يفقد اللاعب في المقام الأول من الناحية النفسية، وخاصة في ظل الموهبة التي يتمتع بها النجم أحمد مدبولي والتي تحتاج فقط إلي جعلها تمتزج مع أسلوب اللعب الجماعي حتى يُصبح اللاعب متكاملاً من جميع النواحي.

ومن جانبه كان الكابتن إيهاب جلال قد أكد لكل لاعبي فريق الزمالك حينما تولى منصب المدير الفني للفريق، أن أي لاعب لن يلتزم بأسلوب اللعب الجماعي على أرض الملعب سوف يتم استبعاده من تشكيلة الفريق، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل سوف يتم فرض عليه أيضاً غرامة مالية لعدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفني للفريق، علماً بأن الكابتن إيهاب جلال سبق له وأن قام بتطبيق ذلك الأسلوب الناجح مع كلاً من فريق مصر المقاصة إضافة إلي فريق إنبي.

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