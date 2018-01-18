الزمالك يقترب من التعاقد رسمياً مع نجم جديد من مصر المقاصة

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بات على مشارف التعاقد بشكل رسمي مع نجم جديد من الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد اقترب رسمياً من التعاقد مع النجم محمود عبد العزيز “مودي”، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية قادماً من صفوف نادي مصر المقاصة لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن العامل الرئيسي وراء حسم هذه الصفقة يعود إلي الكابتن إيهاب جلال، والذي قام بالاتصال هاتفياً بالنجم محمود عبد العزيز في الأيام القليلة القادمة، وذلك من أجل إقناعه بالقدوم إلي نادي الزمالك إضافة إلي تقديم وعد له بمشاركته بصفة أساسية مع الفريق في المباريات المقبلة.

وبعد الحصول على موافقة اللاعب محمود عبد العزيز على الانتقال إلي صفوف نادي الزمالك، يبقى الآن الحسم في يد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، والذي سوف يقوم بدوره بفتح خط المفاوضات بشكل مكثف مع مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام من أجل حسم الصفقة.

وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح فلن يكون هذا التعامل هو الأول بين مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وبين مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمنذ أيام قليلة فقط تعاقد نادي الزمالك مع كلاً من الثنائي نانا بوكو وعماد فتحي من صفوف نادي مصر المقاصة، وذلك في صفقة تبادلية ضمنت أيضاً انتقال كلاً من الثلاثي صلاح عاشور وأحمد مجدى ومحمد رمضان إلي صفوف نادي مصر المقاصة.

هذا ويأتي ذلك التحرك السريع من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في الميركاتو الشتوي الحالي في إطار سعيه لتدعيم صفوف الفريق من أجل مواجهة التحديات القادمة بكل قوة.

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