حسام البدري: مواجهة المقاصة صعبة وليس لدينا مشاكل في الغيابات

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تحدث الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يناير الحالي عن المباراة القادمة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق مصر المقاصة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس أكد الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي أن المواجهة المقبلة لفريق الأهلي أمام نظيره فريق مصر المقاصة سوف تكون في غاية الصعوبة، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن الفوز في هذه المباراة سوف يكون مهماً للغاية من أجل الحفاظ على استقرار الفريق وأيضاً صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن حسام البدري على أن فريق الأهلي يدخل أي مباراة يخوضها من أجل تحقيق الفوز فقط، مؤكداً في الوقت ذاته على أن فريق الأهلي يحترم أي منافس أمامه وخاصة وأن أي فريق يواجه المارد الأحمر يسعى جاهداً لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة أمامه.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن الجهاز الفني لفريق الأهلي لا يُعاني على الإطلاق من أي مشكلة في الغيابات الكثيرة عن صفوف الفريق، مشيراً في الوقت ذاته أن فريق الأهلي يمتلك تشكيلة في غاية القوة سواء من العناصر الأساسية أو حتى من العناصر الاحتياطية.

أما عن قائمة فريق الأهلي التي سوف تُشارك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018، فقد شدد الكابتن حسام البدري على أن المعايير الفنية هي التي لعبت دوراً رئيسياً في تحديد كل لاعب في القائمة، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن كل لاعب لم يتم قيده في القائمة لا تزال لديه الفرصة من أجل الالتحاق بالقائمة النهائية.

وعن أزمة الإصابات التي يُعاني منها فريق الأهلي على مستوى خط الدفاع، فقد أكد الكابتن حسام البدري أن المدافع سعد الدين سمير سوف يكون جاهزاً للمباراة القادمة أمام فريق مصر المقاصة، بينما لا يزال المدافع محمد نجيب في مرحلة التأهيل تمهيداً لعودته إلي الملاعب من جديد.

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