أحمد أيوب: المقاصة فريق مميز وهدفنا تحقيق الفوز

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تحدث الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يناير الحالي عن المباراة القادمة للمارد الأحمر، والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق مصر المقاصة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس أكد الكابتن أحمد أيوب أن فريق مصر المقاصة يُعتبر من الفرق المتميزة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مما يجعل فريق الأهلي يقوم بالتحضير لهذه المباراة بشكل خاص للغاية مثلها مثل بقية المباريات الكبيرة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن أحمد أيوب على أن الهدف الرئيسي لفريق الأهلي في هذه المباراة هو تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، وذلك من أجل الحفاظ على نسق الانتصارات المتتالية وأيضاً من أجل الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

كما أضاف الكابتن أحمد أيوب في تصريحاته أيضاً أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق، قد شدد على كل لاعبي المارد الأحمر على ضرورة الحفاظ على عامل التركيز في الفترة المقبلة، وذلك حتى يستمر الفريق في مشواره الناجح وخاصة بعدما تخطى الفترة الصعبة الماضية التي شهدت العديد من المواجهات الصعبة.

وفي ختام تصريحاته أشار الكابتن أحمد أيوب إلي أن فريق مصر المقاصة يمتلك في صفوفه العديد من العناصر الجيدة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن فريق الأهلي سوف يسعى للثأر من خسارة مباراة الدور الأول أمام الفريق ذاته مع العلم بأنها الخسارة الوحيدة لفريق الأهلي منذ الموسم الماضي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسوف تُقام المباراة المنتظرة بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق مصر المقاصة في يوم الأحد المقبل، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

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