أمين رفعت يصدم جماهير الأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة

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صدم الدكتور أمين رفعت طبيب نادي مصر المقاصة جماهير النادي الأهلي في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يناير الحالي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق مصر المقاصة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له في مساء يوم أمس الخميس أكد الدكتور أمين رفعت أن النجم أحمد سامي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة بات جاهزاً بشكل كامل، وذلك من أجل المشاركة في المباراة المرتقبة أمام فريق الأهلي بعد تعافيه من الإصابة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الدكتور أمين رفعت إلي أن القرار النهائي بخصوص مشاركة النجم أحمد سامي في المباراة سوف يعود في النهاية إلي الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة المدير الفني الكابتن عماد سليمان، مشدداً في ختام تصريحاته على أن النجم أحمد سامي قد شارك في مران يوم أمس الخميس بشكل طبيعي للغاية.

وبذلك تلقت جماهير النادي الأهلي صدمة كبيرة للغاية، وخاصة وأنها كانت تنتظر تعاقد ناديها مع النجم أحمد سامي في الأيام القليلة القادمة من عمر الميركاتو الشتوي الحالي، إلا أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة يبدو متمسكاً بشكل كبير للغاية بلاعبه.

ويأتي إصرار النادي الأهلي من أجل التعاقد مع المدافع أحمد سامي بناءً على رغبة كبيرة جداً من جانب الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، وخاصة في ظل معاناة المارد الأحمر من الإصابات الكثيرة في مركز قلب الدفاع، مما يجعل الفريق في حاجة ماسة إلي إتمام الصفقة بأي وسيلة ممكنة.

ولعل ما جعل الأمور أكثر تعقيداً على النادي الأهلي هو البيان الرسمي الذي أصدره مجلس إدارة نادي مصر المقاصة في مساء يوم أمس الخميس، وفي إطار هذا البيان أكد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة أنه لن يقوم بالتفريط في النجم أحمد سامي في الميركاتو الشتوي الحالي سواء للنادي الأهلي أو حتى لنادي الزمالك.

كما أكد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة أيضاً في البيان أن ذلك القرار يأتي في ظل حاجة الفريق الفيومي إلي كل لاعبيه المهمين في الفترة المقبلة، وخاصة وأن فريق مصر المقاصة على مشارف المشاركة المرتقبة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في مطلع شهر فبراير المقبل.