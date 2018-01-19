قرار هام من عماد سليمان قبل مواجهة الأهلي القادمة

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اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني الكابتن عماد سليمان قراراً في غاية الأهمية اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يناير الحالي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة القادمة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق مصر المقاصة.

حيث قرر الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة المدير الفني الكابتن عماد سليمان أن يدخل فريق مصر المقاصة معسكراً مغلقاً انطلاقاً من اليوم الجمعة ولمدة 48 ساعة قبل مواجهة فريق الأهلي، وذلك من أجل التركيز بشكل مثالي في المباراة وأيضاً الاستعداد لها بأفضل صورة ممكنة نظراً لأهميتها الكبيرة.

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ومن المقرر أن يخوض فريق مصر المقاصة مرانه الأخير في يوم غداً السبت على أحد الملاعب الفرعية لملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، ومن ثم سوف يقوم بعدها الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة المدير الفني الكابتن عماد سليمان بالإعلان عن القائمة للفريق الفيومي التي سوف تكون حاضرة في المباراة.

وفي خلال اليومين القادمين انطلاقاً من اليوم الجمعة سوف يُحاول الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة المدير الفني الكابتن عماد سليمان أن يقوم بتكثيف التحضيرات للمباراة المرتقبة أمام فريق الأهلي، وذلك من خلال فرض تدريبات إضافية على كل اللاعبين حتى يكون الجميع جاهزاً من الناحية البدنية.

وإضافة لذلك أيضاً سوف يُحاول الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة الكابتن عماد سليمان أن يقوم بمزج الصفقات الجديدة للفريق مع بقية عناصر الفريق القديمة، وذلك حتى ينسجم الفريق بأكمله مع بعض سواء من الناحية الفنية أو من الناحية النفسية.

وقد رحل عن صفوف نادي مصر المقاصة حتى هذه اللحظة من عمر الميركاتو الشتوي الحالي كلاً من الثنائي المهاجم نانا بوكو ومتوسط الميدان عماد فتحي إلي صفوف نادي الزمالك، وفي مقابل ذلك تعاقد نادي مصر المقاصة مع كلاً من الثلاثي صلاح عاشور وأحمد مجدي ومحمد رمضان من صفوف نادي الزمالك في صفقة تبادلية.

وعلى الرغم من أن بعض التقارير قد أشارت إلي احتمالية رحيل كلاً من الثنائي أحمد سامي ومودي، إلا أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة قد نفى ذلك الأمر تماماً نظراً لحاجة الفريق الماسة إلي اللاعبين في الفترة المقبلة.