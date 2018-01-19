صحيفة عالمية تتغنى بالفرعون المصري محمد صلاح

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تغنت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يناير الحالي بالفرعون المصري والنجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، وذلك بسبب تألقه بشكل ملفت للغاية في الملاعب الأوروبية وخاصة منذ انتقاله إلي صفوف نادي ليفربول في الصيف الماضي.

وفي إطار تقرير الصحيفة تم نشر مقطع فيديو للفرعون المصري محمد صلاح وهو في عمر الثانية عشر، وفي خلال هذا الفيديو ظهرت الموهبة على الفرعون المصري محمد صلاح منذ صغره حينما كان مشاركاً في دوري بيبسي للمدارس، مما أثار العديد من تعليقات جماهير نادي ليفربول والتي أبدت إعجابها الشديد بالفرعون المصري محمد صلاح.

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وفي إطار تقرير الصحيفة أيضاً تم نشر مقطع فيديو لجماهير نادي ليفربول وهي تقوم بإنشاد أغنية خاصة بالفرعون المصري محمد صلاح، علماً بأن مقطع من هذه الأغنية قد تضمن عبارة: “صلاح يُسابق الرياح، محمد صلاح الملك المصري”.

ولا يزال الفرعون المصري محمد صلاح يصنع المعجزات التي لم يتوقعها أي أحد على الإطلاق مع نادي ليفربول منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة، فحينما إنتقل الفرعون المصري محمد صلاح إلي صفوف نادي ليفربول في الصيف الماضي في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 40 مليون يورو.

توقع الجميع أن الضغوطات سوف تكون كبيرة للغاية نظراً لقيمة الصفقة، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن البعض أيضاً قد توقع أن يفشل الفرعون المصري محمد صلاح مرة أخرى في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاصة بعد تجربته الأولى الفاشلة في مسابقة البريمرليغ حينما كان لاعباً في صفوف نادي تشيلسي منذ سنوات قليلة.

وقد نجح الفرعون المصري محمد صلاح حتى هذه اللحظة في تسجيل ثمانية عشر هدفاً لفريقه ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، مما جعله متواجداً في المركز الثاني في قائمة ترتيب الهدافين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من هذه الأرقام القياسية إلا أن الموسم لا يزال طويلاً للغاية أمام الفرعون المصري محمد صلاح، وذلك من أجل تحطيم المزيد من الأرقام القياسية في بقية أطوار الموسم الحالي.

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