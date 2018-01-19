نجم الزمالك السابق يتعاقد رسمياً مع المصري البورسعيدي

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أعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية في صباح اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يناير الحالي عن تعاقده بشكل رسمي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقاً، وفي إطار سعي مجلس الإدارة إلي تدعيم صفوف فريق المصري البورسعيدي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي في صباح اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن تعاقده مع الظهير الأيمن السوري علاء الشبلي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية قادماً من صفوف نادي الزمالك.

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وكان النجم الدولي السوري علاء الشبلي قد قام بفسخ عقده بالتراضي في الميركاتو الشتوي الحالي مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وذلك بعدما جلس اللاعب حبيساً على مقاعد البدلاء منذ مطلع الموسم الحالي أو طوال الدور الأول من عمر الموسم بمعنى أصح.

وبالرغم من أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد تعاقد مع اللاعب السوري خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على أي فرصة من أجل المشاركة في أي مباراة مع الفارس الأبيض، علماً بأن النجم السوري علاء الشبلي قد وجه انتقادات لاذعة وحادة إلي المونتينيغري نيبوشا المدير الفني السابق لفريق الزمالك.

حيث أكد النجم السوري علاء الشبلي في تصريحات تليفزيونية عقب فسخ عقده مع نادي الزمالك بأن المدرب المونتينيغري نيبوشا هو السبب الرئيسي وراء جلوسه على مقاعد البدلاء طوال الدور الأول من عمر الموسم الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن المدرب نيبوشا لم يكن يهتم به على الإطلاق حتى في الحصص التدريبية وليس فقط في المباريات.

ويُعتبر النجم السوري علاء الشبلي هو ثاني لاعب سوري يتعاقد معه نادي المصري البورسعيدي في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بعدما كان قد تعاقد مع المدافع السوري عبد الله الشامي قادماً من النادي الأهلي، علماً بأن السوري عبد الله الشامي قد مر هو أيضاً بالظروف ذاتها ولكن مع النادي الأهلي.

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