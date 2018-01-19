الخطيب يكشف عن أهدافه مع النادي الأهلي في العام الحالي 2018

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يناير الحالي عن أهداف ومخططات الكابتن محمود الخطيب في العام الحالي 2018، وخاصة بالنسبة إلي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

حيث أشارت التقارير إلي أن الهدف الرئيسي للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حالياً هو أن يُنافس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جميع الألقاب الممكنة في العام الحالي 2018، وخاصة كلاً من لقب دوري أبطال أفريقيا إضافة إلي لقب كأس العالم للأندية.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الأمر لا يقتصر على المنافسة فقط على الألقاب، بل إن الكابتن محمود الخطيب يطمح أن يفوز فريق الأهلي بجميع هذه الألقاب وخاصة لقب كأس العالم للأندية والذي سوف ينقل بدوره النادي الأهلي إلي مكانة أخرى على المستوى العالمي بأكمله وليس فقط على المستوى الأفريقي.

أما على مستوى التعاقدات في الميركاتو الشتوي الحالي فقد أكدت التقارير أن الكابتن محمود الخطيب قد تأسف على ضياع الصفقة العالمية من يد النادي الأهلي بعدما كان على مشارف إتمامها لولا بعض التفاصيل الصغيرة التي أدت إلي فشل الصفقة.

ولكن وفي الوقت ذاته تعهد الكابتن محمود الخطيب بأن يقوم مجلس إدارة النادي الأهلي بإتمام صفقات من العيار الثقيل في الأيام القليلة القادمة قبل نهاية شهر يناير الحالي والذي يُغلق معه باب الميركاتو الشتوي، ويأتي ذلك خاصة في ظل الطلبات المستمرة من طرف الكابتن حسام البدري المدير الفني للمارد الأحمر.

حيث سبق وأن طلب الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي في أكثر من مناسبة سابقة بضرورة تعاقد لجنة الكرة بالنادي الأهلي مع مدافع كبير إضافة إلي لاعب في مركز محور الارتكاز وأيضاً مهاجم صريح، وهي المراكز التي يُعاني فيها فريق الأهلي من نقص بعض الشئ وخاصة في حالة تواجد الإصابات في صفوفه.

وتبقى الأيام القليلة القادمة هي الحاسمة أمام مجلس إدارة النادي الأهلي من أجل حسم هذه الصفقات، وخاصة وأن فريق الأهلي سوف يُنافس على العديد من الجبهات في الأشهر القليلة القادمة.

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