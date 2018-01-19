رقم قياسي يحسم ملف صفقة نجم إنبي صلاح محسن

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يناير الحالي أن حسم مجلس إدارة النادي الأهلي لصفقة النجم الواعد صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي يعود إلي سبب واحد فقط، وهو العرض القياسي الذي عرضه النادي الأهلي من أجل ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب قد عاد عن قراره بعدم بيع النجم الواعد صلاح محسن خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالي، ويأتي ذلك خاصة في ظل العرض المغري الذي قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بتقديمه.

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حيث وصلت قيمة عرض النادي الأهلي الأخير إلي مبلغ 10 مليون جنيه مصري إضافة إلي إعارة بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي صفوف نادي إنبي، وذلك مقابل الحصول على خدمات النجم الواعد صلاح محسن في الميركاتو الشتوي الحالي.

هذا ويأتي إصرار النادي الأهلي على حسم صفقة النجم الواعد صلاح محسن بناءً على رغبة كبيرة للغاية من طرف الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، والذي أكد بدوره في أكثر من مناسبة حاجته الماسة في التعاقد مع مهاجم صريح وشاب إضافة إلي امتلاكه حس تهديفي عالي.

ولعل ما جعل مجلس إدارة النادي الأهلي يحسم الصفقة بشكل سريع للغاية هو الإعجاب الشديد الذي أبداه الكابتن حسام البدري بالنجم الواعد صلاح محسن، وخاصة بعدما تألق الأخير بشكل ملفت للغاية مع الفريق البترولي طوال الدور الأول من عمر الموسم الحالي.

ومن جانبه لم يجد مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب وجود أي فائدة من الإبقاء على نجمه صلاح محسن حتى نهاية الموسم الحالي، وخاصة في ظل رغبة اللاعب نفسه في الرحيل إلي صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، علماً بأن النجم الواعد صلاح محسن سبق وأن أعلن رغبته بالرحيل إلي النادي الأهلي عبر الهواء مباشرة من خلال قناة أو سبورت.

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