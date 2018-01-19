الزمالك يضع شرطاً أساسياً مقابل رحيل نجمه إلي الدوري الإنجليزي الممتاز

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد وضع شرطاً أساسياً، وذلك من أجل التخلي عن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلي نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي في الميركاتو الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد اشترط على النجم علي جبر مدافع فريق الزمالك أن يقوم بتوقيع عقداً جديداً مع نادي الزمالك لمدة أربعة مواسم جديدة، وذلك من أجل الموافقة على إعارته إلي نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي لمدة 6 شهور فقط لا غير.

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ويأتي ذلك في تخوف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور من رحيل النجم علي جبر عن صفوف نادي الزمالك بشكل نهائي، وذلك مثلما حدث مع النجم أحمد حجازي مدافع النادي الأهلي سابقاً ونادي وست بروميتش ألبيون.

وكانت إدارة نادي وست بروميتش ألبيون قد عرضت على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور دفع مبلغ 250 ألف يورو مقابل التعاقد مع النجم الدولي علي جبر على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، على أن يتواجد بند أحقية الشراء بشكل نهائي في العقد المبرم بين الطرفين وذلك مقابل مبلغ 2 مليون يورو.

وهي الطريقة ذاتها تقريباً التي اتبعها نادي وست بروميتش ألبيون مع النجم أحمد حجازي، حيث تعاقد معه في الصيف الماضي قادماً من صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء بشكل نهائي، وفي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية قامت إدارة نادي وست بروميتش ألبيون بدفع قيمة بند الشراء وتعاقدت مع اللاعب بشكل نهائي.

وهو الأمر الذي لا يرغب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في تكراره بأي شكل من الأشكال، وخاصة وأن النجم علي جبر يُعتبر واحداً من الركائز الأساسية في صفوف فريق الزمالك، وإضافة لذلك أيضاً بسبب رفض الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق الزمالك التفريط في اللاعب.

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