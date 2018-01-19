مصادر صحفية إسبانية تكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح

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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يناير الحالي عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بخصوص مستقبل الفرعون المصري والنجم محمد صلاح مع ناديه ليفربول الإنجليزي وتحديداً خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أكد الصحفي الإسباني إدواردو أغوير خلال استضافته اليوم عبر برنامج تشيرنغيتو المذاع على قناة لاسكيستا، أن رامي عباس وكيل أعمال الفرعون المصري محمد صلاح قد وصل اليوم الجمعة إلي العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك من أجل التفاوض مع إدارة نادي ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز حول الصفقة المنتظرة.

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حيث يرغب نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في إطار سعي إدارة النادي الملكي لتدعيم صفوف الفريق من أجل تجديد الدماء والمنافسة بقوة من جديد على الألقاب وخاصة في ظل الصعوبات التي عانى منها فريق ريال مدريد في الموسم الحالي.

وعلى الرغم من هذه المفاوضات المبكرة إلا أن الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق، وخاصة وأن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي قد خسرت في الميركاتو الشتوي الحالي خدمات النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، وذلك بعدما انتقل الأخير إلي صفوف نادي برشلونة الإسباني في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 150 مليون يورو.

ومن المتوقع في حالة إصرار نادي ريال مدريد على التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح، فإن إدارة نادي ليفربول حينها سوف تصر على أقل تقدير على الحصول على مبلغ 100 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة، علماً بأن العقبة الرئيسية التي من الممكن أن تُعرقل من إتمام الصفقة فهو الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول.

حيث أكد المدرب يورغن كلوب في أكثر من مناسبة سابقة بأنه لن يتخلى أبداً في المواسم المقبلة عن أحد الركائز الأساسية في الفريق مثلما حدث مع النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، وخاصة وأن فريق ليفربول يسعى إلي الفوز بالألقاب من جديد سواء في الموسم الحالي أو انطلاقاً من الموسم المقبل، علماً بأن فريق ليفربول لم يعرف طعم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 21 عام تقريباً.