حسام البدري يحسم مصيره مع النادي الأهلي بعد عرض اتحاد جدة المغري

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يناير الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد حسم مصيره ومستقبله مع النادي الأهلي وخاصة بعد الأخير المغري للغاية الذي وصله من طرف نادي اتحاد جدة السعودي.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي قد رفض تماماً فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من المغريات العديدة التي تم عرضها عليه في الآونة الأخيرة من جانب العديد من الأندية العربية سواء داخل قارة أفريقيا أو على مستوى الخليج العربي.

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وكانت أبرز العروض التي وصلت إلي الكابتن حسام البدري في الآونة الأخيرة قد جاءت من نادي الوداد البيضاوي المغربي، إضافة إلي كلاً من نادي الترجي الرياضي التونسي وأيضاً أحد أندية الدوري الإماراتي، بينما يبقى العرض الأبرز هو عرض نادي اتحاد جدة السعودي والذي عرض بدوره راتباً كبيراً للغاية بشكل شهري على الكابتن حسام البدري من أجل إقناعه بقبول العرض.

وقد أضافت الصحيفة أيضاً أن الكابتن حسام البدري قد عقد جلسة خاصة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حالياً في الأيام القليلة القادمة، وفي خلال هذه الجلسة شدد الكابتن حسام البدري على أنه لا يُفكر تماماً بأي عرض من العروض الرسمية التي وصلته مؤخراً أو أنه حتى يُفكر في تقديم استقالته لأي سبب من الأسباب.

ومن جانبه حرص الكابتن محمود الخطيب بدوره على تقديم الدعم بشكل كامل إلي الكابتن حسام البدري، وخاصة وأن ذلك الاستقرار الفني لفريق الأهلي من الممكن أن يُساعد المارد الأحمر بنسبة كبيرة للغاية في تحقيق أهدافه القادمة والتي لا تتوقف أبداً في كل موسم.

حيث يبقى الهدف الرئيسي لفريق الأهلي في العام الحالي 2018 هو إحراز لقب دوري أبطال أفريقيا والذي غاب عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013، وإضافة لذلك أيضاً المنافسة بشكل قوي للغاية على لقب كأس العالم للأندية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

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