خالد الغندور: الأهلي والزمالك بلا مبادئ ومرتضى منصور لا يصلح رئيساً للجمهورية

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قام الكابتن خالد الغندور نجم نادي الزمالك سابقاً والإعلامي ومقدم البرامج التليفزيونية والإذاعية حالياً بالهجوم اليوم السبت الموافق لليوم العشرين من شهر يناير الحالي على كلاً من قطبي كرة القدم المصرية النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك، وذلك بسبب الشعار الخاص بهما في الوسط الرياضي المصري.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في صباح اليوم السبت في برنامج صباح أون المذاع عبر شاشة قناة أون لايف، أكد الكابتن خالد الغندور أن الشعار الذي يُردده كلاً من قطبي كرة القدم المصرية سواء النادي الأهلي أو حتى نادي الزمالك بخصوص المبادئ أمر غير منطقي على الإطلاق.

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حيث قال الكابتن خالد الغندور في تصريحاته: “مفيش نادي عنده مبادئ، لأن المبادئ ترتبط بالأشخاص، والأشخاص متغيرون، المهم أن يكون الشعب لديه مبادئ”، ولكن وفي الوقت ذاته أشار الكابتن خالد الغندور إلي أن النادي الأهلي يُعتبر أكثر تنظيماً من نادي الزمالك بمراحل كبيرة على كل المستويات.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أكد الكابتن خالد الغندور أن هناك لاعبين مشاهير في كرة القدم المصرية ينتمون إلي جماعة الإخوان الإرهابية ولا يعلمهم أحد، كما أن هناك أحزاب سياسية في مصر ليس لها شعبية ولا يعرفها أي أحد.

أما عن ترشح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً لمنصب رئاسة الجمهورية، فقد شدد الكابتن خالد الغندور على أن منصب رئاسة الجمهورية وخاصة على أرض دولة جمهورية مصر العربية كبير وصعب للغاية، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه لا يُمكن أن يكون أي شخص في هذا المكان بسهولة.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته: “إن رئاسة جمهورية مصر العربية حاجة كبيرة جداً، ومش أي حد يترشح للمنصب ده، لكن بعض الشخصيات تترشح من أجل الشهرة أو لأغراض أخرى، ولكنني لا أرى على الواقع رجلاً قادراً على قيادة بلد بطبيعة وحجم مصر سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وفي ختام تصريحاته أكد الكابتن خالد الغندور أن المستشار مرتضى منصور مع كامل الاحترام له سوف ينسحب من السباق الرئاسي، مشدداً في الوقت ذاته على أن 90% من الناس لديهم حب السلطة.

تصريحات الكابتن خالد الغندور عن الأهلي والزمالك