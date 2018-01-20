تعرف على أول قرار بعد اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك لأول مرة

Advertisements

شهد مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يناير الحالي حدثاً تاريخياً في مقر نادي الزمالك بميت عقبة، وذلك بعدما اجتمع أخيراً أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك لأول مرة منذ توليهم مناصبهم في شهر نوفمبر من العام الماضي 2017، علماً بأن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة قد شهد غياباً بارزاً لرئيس النادي المستشار مرتضى منصور.

حيث اقتصر الاجتماع الأول لمجلس إدارة نادي الزمالك على حضور كلاً من نائب رئيس نادي الزمالك هاني العتال وأحمد جلال إبراهيم النائب الثاني لرئيس نادي الزمالك، إضافة إلي حازم ياسين أمين صندوق نادي الزمالك وأيضاً كلاً من هاني زادة وعبد الله جورج أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، علماً بأن الاجتماع لم يستمر إلا لمدة ساعة واحدة فقط لا غير.

Advertisements

وقد أسفر ذلك الاجتماع الأول لمجلس إدارة نادي الزمالك عن اتخاذ بعض القرارات، وأبرزها كان اعتماد عقد الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وإضافة لذلك أيضاً تسوية مستحقات النجم البرازيلي ريكاردو لاعب نادي الزمالك سابقاً.

كما أسفر الاجتماع أيضاً عن إسناد بعض الملفات المالية إلي كلاً من هاني العتال وعبد الله جورج، وبذلك يبقى القلق مسيطراً على جماهير وعشاق نادي الزمالك خوفاً على مستقبل ناديها في ظل الصراع الإداري الذي يعيشه النادي وعدم الاستقرار، والذي يؤثر بدوره بشكل واضح على نتائج قطاع فريق الكرة في النادي.

وكانت جماهير وأعضاء نادي الزمالك تأمل في أن يكون المستشار مرتضى منصور رئيس النادي حاضراً في أول اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك حتى يتم الصلح بينه وبين نائبه هاني العتال وهو الأمر الذي يراه البعض شبه مستحيل نظراً لما شهدته الفترة الماضية من اتهامات وتصريحات من الجانبين مهاجماً الطرف الآخر.

وربما السبب الرئيسي في عقد أول اجتماع لمجلس إدارة نادي الزمالك بأي شكل من الأشكال قد جاء خوفاً من أن يتم حل مجلس الإدارة من طرف اللجنة الأولمبية وتعيين مجلس مؤقت بدلاً منه لحين موعد الانتخابات.

إقرأ أيضاً: خالد الغندور: الأهلي والزمالك بلا مبادئ ومرتضى منصور لا يصلح رئيساً للجمهورية