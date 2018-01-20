الأهلي يختتم تحضيراته اليوم استعداداً لمواجهة مصر المقاصة

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم السبت الموافق لليوم العشرين من شهر يناير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام ضيفه فريق مصر المقاصة.

ولا شك أن هذه المباراة تُعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للمارد الأحمر، وذلك نظراً لكونه يرغب في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وذلك في إطار سعيه في نهاية المطاف إلي التتويج باللقب للموسم الثالث له على التوالي وللمرة رقم 40 في تاريخ مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وإضافة لذلك أيضاً سوف يسعى فريق الأهلي إلي الثأر من فريق مصر المقاصة، ويأتي ذلك خاصة لأن فريق مصر المقاصة هو الفريق الوحيد الذي نجح على الصعيد المحلي منذ الموسم الماضي وحتى هذه اللحظة في تحقيق الانتصار على حساب فريق الأهلي، مما سوف يُزيد من أهمية هذه المباراة سواء بالنسبة إلي لاعبي المارد الأحمر أو حتى إلي جماهير القلعة الحمراء.

ومن جهتها باتت جماهير القلعة الحمراء تُدرك جيداً أن المارد الأحمر سوف يفوز بلقب الدوري المصري الممتاز مرة أخرى في الموسم الحالي، وخاصة بعدما تعثر فريق الإسماعيلي في مباراتين على التوالي مع العلم بأنه يُعتبر المنافس الوحيد لفريق الأهلي على اللقب في الموسم الحالي.

ويتربع فريق الأهلي حالياً على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويمتلك في رصيده 42 نقطة، وفي حالة فوزه على حساب فريق مصر المقاصة فسوف يرفع رصيده إلي 45 نقطة وبالتالي يبتعد عن أقرب مُلاحقيه بفارق أربعة نقاط كاملة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب فمن الممكن أن يرتفع ذلك الفارق أيضاً إلي سبعة نقاط، وذلك نظراً لأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق في الأسابيع القادمة والتي سوف تجمع بينه وبين منافسه فريق المقاولون العرب، مما يؤكد بدوره على أن حسم لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بات مسألة وقت فقط لا أكثر.

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