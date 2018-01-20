قرار هام من إيهاب جلال بخصوص قائمة الزمالك الأفريقية

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اتخذ الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قراراً هاماً للغاية اليوم السبت الموافق لليوم العشرين من شهر يناير الحالي، وذلك بخصوص قائمة فريق الزمالك الأفريقية والتي سوف تُشارك في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي في نسخة العام الحالي 2018.

حيث قرر الكابتن إيهاب جلال قيد كلاً من الثنائي نانا بوكو وعماد فتحي في قائمة فريق الزمالك الأفريقية، ويأتي ذلك خاصة بعدما تم قيد كلاً من الثنائي على الصعيد المحلي في الآونة الأخيرة إضافة إلي نجاح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في حل أزمة مستحقات النجم محمود فتح الله مدافع فريق الزمالك سابقاً.

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وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد نجح في التعاقد رسمياً في الأيام القليلة الماضية مع كلاً من الثنائي المهاجم الغاني نانا بوكو إضافة إلي متوسط الميدان عماد فتحي، وقد جاء ذلك بناءً على رغبة كبيرة للغاية من طرف الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك مع العلم بأن دوره كان كبيراً في حسم الصفقتين.

ومن جانبه كان الكابتن إيهاب جلال قد قرر أيضاً في الأيام القليلة الماضية قيد النجم محمد إبراهيم في قائمة فريق الزمالك الأفريقية، وفي مقابل ذلك تم استبعاد كلاً من الثنائي صلاح عاشور وأحمد مجدي وخاصة بعدما رحل كلاهما إلي صفوف نادي مصر المقاصة في الميركاتو الشتوي الحالي.

كما قام الكابتن إيهاب جلال أيضاً باستبعاد المهاجم الغاني بنجامين أتشيمبونج، وخاصة في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في حالة عدم حجز مكانه في التشكيلة الأساسية لفريق الزمالك، وهو بكل تأكيد الأمر لن يرضى به تماماً الكابتن إيهاب جلال بأن يفرض عليه لاعب ذلك الشرط.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الزمالك مشواره في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي في نسخة العام الحالي 2018 في شهر مارس المقبل، وذلك انطلاقاً من الدور التمهيدي الأخير وتحديداً دور ال32 مع العلم بأن فريق الزمالك سوف يسعى إلي الفوز بلقب هذه المسابقة ليُصبح ثاني فريق مصري ينجح في تحقيق لقبها على مدار التاريخ بأكمله.

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