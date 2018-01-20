صحيفة عكاظ السعودية تؤكد اقتراب نجم الأهلي من الدوري السعودي

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كشفت صحيفة عكاظ السعودية اليوم السبت الموافق لليوم العشرين من شهر يناير الحالي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد بات على مشارف التعاقد رسمياً مع أحد أندية الدوري السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن نادي الفيصلي السعودي بات على مشارف التعاقد بشكل رسمي مع النجم الواعد صالح جمعة لاعب فريق الأهلي، وذلك في الميركاتو الشتوي الحالي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير أي حتى نهاية الموسم الحالي.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن المسئول عن التعاقدات في مجلس إدارة نادي الفيصلي السعودي سوف يصل إلي العاصمة المصرية القاهرة في الساعات القليلة القادمة، وذلك من أجل التفاوض مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب من أجل حسم الصفقة.

ومن جانبه كان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد أكد أن مجلس إدارة النادي الأهلي لم يصل له أي عرض رسمي في الميركاتو الشتوي الحالي من أجل ضم النجم صالح جمعة، وهو الأمر الذي أدى تحرك مجلس إدارة نادي الفيصلي السعودي بشكل رسمي حتى يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في الأيام القليلة القادمة قبل إغلاق الميركاتو لأبوابه.

ولعل ما قد يُسهل من عملية المفاوضات بين إدارة نادي الفيصلي السعودي وبين مجلس إدارة النادي الأهلي، أن النجم الواعد صالح جمعة قد خرج من حسابات الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري منذ شهر نوفمبر من العام الماضي 2017، وإضافة إلي ذلك تم استبعاده من قائمة المارد الأحمر الأفريقية.

أما أبرز شئ مغري في الصفقة أن التعاقد مع النجم صالح جمعة سوف يكون على سبيل الإعارة فقط لا غير دون وجود بند أحقية الشراء، وهو الأمر الذي يضمن في نهاية المطاف عودة اللاعب مرة أخرى إلي صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل، وحينها من الممكن أن يتم الاستعانة به من جديد وخاصة في حالة استعاد مستواه المعهود.

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