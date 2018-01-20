منتخب عربي يطلب مواجهة منتخب مصر ودياً قبل المونديال وكوبر يرد سريعاً

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تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اليوم السبت الموافق لليوم العشرين من شهر يناير الحالي عرضاً رسمياً من طرف أحد المنتخبات العربية، وذلك من أجل إقامة مباراة دولية ودية مع المنتخب الوطني المصري قبل مونديال روسيا المقبل.

حيث أرسل الاتحاد البحريني لكرة القدم عرضاً رسمياً إلي الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك من أجل تنظيم مباراة ودية تجمع بين منتخب البحرين وبين منتخب مصر في شهر مايو أو شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار المعسكر الختامي لمنتخب الفراعنة استعداداً لمشاركته في مونديال روسيا المقبل.

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ولكن الرد من جانب الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر لم يتأخر كثيراً، حيث رفض المدير الفني هيكتور كوبر تماماً ذلك العرض مشدداً في الوقت ذاته على عدم رغبته في مواجهة أي منتخب عربي قبل المشاركة في المونديال.

وعلى الرغم من ذلك الرفض للمدرب هيكتور كوبر إلا أن بعض الأصوات لا تزال تُطالب المدير الفني الأرجنتيني بضرورة الموافقة على مواجهة أي منتخب آسيوي أو عربي قوي من القارة ذاتها، ويأتي ذلك من أجل التحضير بشكل مثالي نظراً لتواجده رفقة منتخب المملكة العربية السعودية في مجموعة واحدة في مونديال روسيا المقبل.

حيث كانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجوار كلاً من منتخب روسيا مستضيف المونديال المقبل على أرضه، إضافة إلي منتخب الأوروغواي المخضرم والمتمرس في بطولات كأس العالم، كما ضمت المجموعة أيضاً منتخب المملكة العربية السعودية المليء بالمواهب الشابة.

ومن أجل التحضير بشكل جيد لمونديال روسيا المقبل سوف يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب البرتغال إضافة إلي منتخب اليونان ودياً في شهر مارس المقبل أي في خلال فترة التوقف الدولي القادمة والتي سوف تشهد المعسكر الأول لأحفاد الفراعنة تحضيراً للمونديال، بينما لم يتم الاتفاق حتى هذه اللحظة على أي مباراة في المعسكر الختامي والذي سوف يكون في شهر مايو المقبل.

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