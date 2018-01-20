إدارة الأهلي تُغري عبد الله السعيد بعرض خيالي من أجل تجديد عقده مع النادي

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم السبت الموافق لليوم العشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد جهز عرضاً خيالياً، وذلك من أجل إغراء النجم عبد الله السعيد حتى يقوم بتجديد عقده مع النادي الأهلي لفترة أخرى قادمة.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد جهز عرضاً وصلت قيمته إلي مبلغ 8 مليون جنيه مصري صافي من الضرائب في الموسم الواحد، إضافة إلي نسبة مشاركته في المباريات مع العلم بأن العقد الجديد بين الطرفين سوف يكون لمدة موسمين قادمين.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد عقد مع النجم عبد الله السعيد العديد من الجلسات الخاصة في الأيام القليلة الماضية، وذلك من أجل إقناعه بضرورة البقاء في صفوف القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك نظراً لاعتباره أحد الركائز الأساسية في صفوف فريق الأهلي وأيضاً في تشكيلة الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، علماً بأن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سوف يعقد جلسة خاصة مع اللاعب في الأيام القليلة القادمة من أجل حسم الأمور والحصول على توقيعه لعقده الجديد مع النادي الأهلي.

ولعل ما يُعقد الأمور نسبياً على النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب، هي العروض المغرية التي وصلت إلي النجم عبد الله السعيد في الآونة الأخيرة والتي جعلته يُفكر ملياً في أمر بقائه داخل صفوف القلعة الحمراء.

ومن أبرز هذه العروض كان عرض أحد أندية الدوري السعودي، حيث عرض أحد أندية الدوري السعودي على النجم عبد الله السعيد راتباً خيالياً وصل قيمته إلي مبلغ مليون دولار في الموسم الواحد أي ما يُعادل مبلغ 18 مليون جنيه مصري وهو ما يعني ضعف عرض النادي الأهلي.

ويبقى القرار النهائي الآن والحاسم في يد النجم عبد الله السعيد نفسه، علماً بأن عقد النجم عبد الله السعيد الحالي مع النادي الأهلي ينتهي في نهاية الموسم الحالي أي في الصيف المقبل، مما جعل إدارة النادي الأهلي تخشى رحيل اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء بشكل مجاني.

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