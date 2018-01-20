رئيس نادي مصر المقاصة يواصل ضغطه على الأهلي من أجل ضم أحمد عادل عبد المنعم

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واصل اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة حالياً اليوم السبت الموافق لليوم العشرين من شهر يناير الحالي ضغطه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع النجم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له اليوم السبت أكد اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة، أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة قد أرسل في الأيام الماضية عرضاً رسمياً إلي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

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ويأتي ذلك من أجل التعاقد مع النجم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة لن يفعل أي شئ جديد بخصوص ذلك الموضوع وفقط ينتظر رد مجلس إدارة النادي الأهلي على العرض المرسل.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد اللواء محمد عبد السلام على أن المهاجم الغاني جون أنطوي لاعب النادي الأهلي والمعار منذ الصيف الماضي إلي نادي مصر المقاصة لن يدخل على الإطلاق مثلما يحلم مجلس إدارة النادي الأهلي في أي صفقة بين الناديين.

كما أضاف أيضاً أن اللاعب جون أنطوي تم التعاقد معه من جانب مجلس إدارة نادي مصر المقاصة على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير، ولكن مع وجود بند أحقية الشراء بشكل نهائي في ذلك العقد، ففي حالة دفع مجلس إدارة نادي مصر المقاصة مبلغ 600 ألف دولار قبل شهر إبريل المقبل فسوف يُصبح اللاعب متواجداً في صفوف نادي مصر المقاصة بشكل نهائي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يُحاول بدوره التعاقد مع النجم الواعد أحمد سامي مدافع فريق مصر المقاصة في الميركاتو الشتوي الحالي، إلا أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة قد أغلق ذلك الباب نهائياً في وجه النادي الأهلي، علماً بأن مجلس إدارة النادي الأهلي حاول إدخال إسم المهاجم جون أنطوي في الصفقة وهو ما رفضه تماماً مسئولي النادي الفيومي.

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