هيكتور كوبر يوافق على مواجهة منتخب أوروبي كبير تحضيراً لمونديال روسيا

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم السبت الموافق لليوم العشرين من شهر يناير الحالي أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، قد وافق على مواجهة منتخب أوروبي كبير في شهر مايو المقبل ودياً تحضيراً للمشاركة في مونديال روسيا.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر قد وافق على مواجهة منتخب بلجيكا، وذلك في مباراة دولية ودية في شهر مايو المقبل في إطار تحضيرات منتخب الفراعنة من أجل الاستعداد للمشاركة في مونديال روسيا المقبل.

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ويبقى الآن الدور على الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وذلك من أجل الاتفاق مع الاتحاد البلجيكي لكرة القدم على كافة تفاصيل المواجهة ومن الإعلان بشكل رسمي عن موعد المباراة، علماً بأن الاتحاد المصري لكرة القدم لم ينجح حتى هذه اللحظة سوى في الاتفاق على إقامة مباراتين وديتين فقط لاغير.

حيث ستكون المواجهة الأولى أمام منتخب البرتغال ومن ثم ستكون المواجهة الثانية أمام منتخب اليونان، وذلك على أرض دولة سويسرا في شهر مارس المقبل أي خلال فترة التوقف الدولي القادمة والتي سوف تشهد المعسكر الأول لأحفاد الفراعنة تحضيراً لمونديال روسيا المقبل.

بينما لم يتم الاتفاق حتى الآن مع أي منتخب من أجل إقامة مباراة ودية مع المنتخب المصري في المعسكر الختامي على أرض دولة النمسا في شهر مايو المقبل، علماً بأن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أكد أن المنتخب الوطني سوف يخوض أربعة مباريات ودية في معسكره الختامي قبل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وقد أسفرت قرعة مونديال روسيا عن تواجد المنتخب الوطني المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجوار كلاً من منتخب روسيا مستضيف المونديال المقبل على أرضه إضافة إلي منتخب المملكة العربية السعودية المليء بالنجوم الشابة والواعدة، كما ضمت المجموعة الأولى أيضاً منتخب الأوروغواي والذي يُعتبر المرشح الأبرز في هذه المجموعة.

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