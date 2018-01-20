حمدي النقاز ينفي نهائياً شائعات إهانته لرئيس نادي الزمالك

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شهد اليوم السبت الموافق لليوم العشرين من شهر يناير الحالي تطوراً جديداً في موضوع انتقال الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز إلي صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها الفترة الماضية من خلال بعض التصريحات الكاذبة من طرف بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية.

فمنذ أيام قليلة فقط أكدت بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية أن النجم التونسي حمدي النقاز قد رفض التوقيع على عقد انتقاله إلي نادي الزمالك، وإضافة إلي ذلك أيضاً أشارت التقارير إلي أن النجم التونسي حمدي النقاز قد هرب إلي فرنسا من أجل دراسة بعض العروض الأوروبية، وكل ذلك بسبب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وتصرفاته غير الأخلاقية في بعض الأشخاص.

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وبناءً على هذه التصريحات الكاذبة قام المستشار مرتضى منصور بالرد بشكل سريع عليها، مشدداً على أن نادي الزمالك أكبر من أي لاعب كما هدد أيضاً اللاعب حمدي النقاز باللجوء إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب هروبه من نادي الزمالك بعدما خضع إلي الكشف الطبي الذي يسبق عملية توقيع العقد بين الطرفين.

ولكن النجم التونسي حمدي النقاز ومن خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت والتي نقلتها صحيفة الأهرام سبورت المصرية، نفى نهائياً كل الشائعات التي صدرت في الآونة الأخيرة عن لسانه والتي تم فيها إهانة نادي الزمالك ورئيسه المستشار مرتضى منصور.

ومن جانبه أكد نبيل أبو زيد وكيل أعمال النجم التونسي حمدي النقاز اليوم أيضاً من خلال تصريحات صحفية، أن اللاعب يحترم نادي الزمالك وكامل أعضاء مجلس إدارته مشيراً في الوقت ذاته إلي أن اللاعب سوف يأتي إلي العاصمة المصرية القاهرة في يوم الثلاثاء المقبل.

وذلك من أجل التوقيع بشكل رسمي على عقود انتقاله إلي نادي الزمالك قادماً من صفوف نادي النجم الساحلي التونسي، وذلك في عقد سوف يمتد مع نادي الزمالك لمدة أربعة سنوات قادمة علماً بأن قيمة الصفقة قد وصلت إلي مبلغ 700 ألف دولار سوف يتم دفعها على دفعتين إلي نادي النجم الساحلي.

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