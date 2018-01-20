أهم 8 اخبار رياضية اليوم لا تفوتكم

واصل اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة حالياً اليوم ضغطه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع النجم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له اليوم السبت أكد اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة، أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة قد أرسل في الأيام الماضية عرضاً رسمياً إلي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اليوم عرضاً رسمياً من طرف أحد المنتخبات العربية، وذلك من أجل إقامة مباراة دولية ودية مع المنتخب الوطني المصري قبل مونديال روسيا المقبل.

حيث أرسل الاتحاد البحريني لكرة القدم عرضاً رسمياً إلي الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك من أجل تنظيم مباراة ودية تجمع بين منتخب البحرين وبين منتخب مصر في شهر مايو أو شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار المعسكر الختامي لمنتخب الفراعنة استعداداً لمشاركته في مونديال روسيا المقبل.

كشفت صحيفة عكاظ السعودية اليوم أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد بات على مشارف التعاقد رسمياً مع أحد أندية الدوري السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن نادي الفيصلي السعودي بات على مشارف التعاقد بشكل رسمي مع النجم الواعد صالح جمعة لاعب فريق الأهلي، وذلك في الميركاتو الشتوي الحالي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير أي حتى نهاية الموسم الحالي.