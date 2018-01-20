أهم 8 اخبار رياضية اليوم لا تفوتكم

شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 20/1/2018 العديد من الأحداث الرياضية، أهمها استمرار ضغوط مصر المقاصة علي الاهلي من اجل ضم حارس مرمى الأهلي.
إدارة الأهلي تُغري عبد الله السعيد بعرض خيالي من أجل تجديد عقده مع النادي
كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد جهز عرضاً خيالياً، وذلك من أجل إغراء النجم عبد الله السعيد حتى يقوم بتجديد عقده مع النادي الأهلي لفترة أخرى قادمة.حيث أشارت الصحيفة إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد جهز عرضاً وصلت قيمته إلي مبلغ 8 مليون جنيه مصري صافي من الضرائب في الموسم الواحد، إضافة إلي نسبة مشاركته في المباريات مع العلم بأن العقد الجديد بين الطرفين سوف يكون لمدة موسمين قادمين.
رئيس نادي مصر المقاصة يواصل ضغطه على الأهلي من أجل ضم أحمد عادل عبد المنعم
واصل اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة حالياً اليوم ضغطه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع النجم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.
فمن خلال تصريحات تليفزيونية له اليوم السبت أكد اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة، أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة قد أرسل في الأيام الماضية عرضاً رسمياً إلي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.
منتخب عربي يطلب مواجهة منتخب مصر ودياً قبل المونديال وكوبر يرد سريعاً
تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اليوم عرضاً رسمياً من طرف أحد المنتخبات العربية، وذلك من أجل إقامة مباراة دولية ودية مع المنتخب الوطني المصري قبل مونديال روسيا المقبل.
حيث أرسل الاتحاد البحريني لكرة القدم عرضاً رسمياً إلي الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك من أجل تنظيم مباراة ودية تجمع بين منتخب البحرين وبين منتخب مصر في شهر مايو أو شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار المعسكر الختامي لمنتخب الفراعنة استعداداً لمشاركته في مونديال روسيا المقبل.
صحيفة عكاظ السعودية تؤكد اقتراب نجم الأهلي من الدوري السعودي
كشفت صحيفة عكاظ السعودية اليوم أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد بات على مشارف التعاقد رسمياً مع أحد أندية الدوري السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
حيث أشارت الصحيفة إلي أن نادي الفيصلي السعودي بات على مشارف التعاقد بشكل رسمي مع النجم الواعد صالح جمعة لاعب فريق الأهلي، وذلك في الميركاتو الشتوي الحالي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير أي حتى نهاية الموسم الحالي.
الأهلي يختتم تحضيراته اليوم استعداداً لمواجهة مصر المقاصة
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام ضيفه فريق مصر المقاصة.
ولا شك أن هذه المباراة تُعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للمارد الأحمر، وذلك نظراً لكونه يرغب في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وذلك في إطار سعيه في نهاية المطاف إلي التتويج باللقب للموسم الثالث له على التوالي و للمرة رقم 40 في تاريخ مسابقة الدوري المصري الممتاز.
قرار هام من إيهاب جلال بخصوص قائمة الزمالك الأفريقية
اتخذ الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قراراً هاماً للغاية اليوم، وذلك بخصوص قائمة فريق الزمالك الأفريقية والتي سوف تُشارك في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي في نسخة العام الحالي 2018.
حيث قرر الكابتن إيهاب جلال قيد كلاً من الثنائي نانا بوكو وعماد فتحي في قائمة فريق الزمالك الأفريقية، ويأتي ذلك خاصة بعدما تم قيد كلاً من الثنائي على الصعيد المحلي في الآونة الأخيرة إضافة إلي نجاح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في حل أزمة مستحقات النجم محمود فتح الله مدافع فريق الزمالك سابقاً.
تعرف على أول قرار بعد اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك لأول مرة
شهد مساء يوم أمس الجمعة حدثاً تاريخياً في مقر نادي الزمالك بميت عقبة، وذلك بعدما اجتمع أخيراً أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك لأول مرة منذ توليهم مناصبهم في شهر نوفمبر من العام الماضي 2017، علماً بأن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة قد شهد غياباً بارزاً لرئيس النادي المستشار مرتضى منصور.
حيث اقتصر الاجتماع الأول لمجلس إدارة نادي الزمالك على حضور كلاً من نائب رئيس نادي الزمالك هاني العتال وأحمد جلال إبراهيم النائب الثاني لرئيس نادي الزمالك، إضافة إلي حازم ياسين أمين صندوق نادي الزمالك وأيضاً كلاً من هاني زادة وعبد الله جورج أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، علماً بأن الاجتماع لم يستمر إلا لمدة ساعة واحدة فقط لا غير.
حمدي النقاز ينفي نهائياً شائعات إهانته لرئيس نادي الزمالك
شهد اليوم تطوراً جديداً في موضوع انتقال الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز إلي صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها الفترة الماضية من خلال بعض التصريحات الكاذبة من طرف بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية.
فمنذ أيام قليلة فقط أكدت بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية أن النجم التونسي حمدي النقاز قد رفض التوقيع على عقد انتقاله إلي نادي الزمالك، وإضافة إلي ذلك أيضاً أشارت التقارير إلي أن النجم التونسي حمدي النقاز قد هرب إلي فرنسا من أجل دراسة بعض العروض الأوروبية، وكل ذلك بسبب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وتصرفاته غير الأخلاقية في بعض الأشخاص.
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