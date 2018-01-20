أهم 8 اخبار رياضية اليوم لا تفوتكم

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أهم 8 اخبار رياضية اليوم لا تفوتكم

شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 20/1/2018 العديد من الأحداث الرياضية، أهمها استمرار ضغوط مصر المقاصة علي الاهلي من اجل ضم حارس مرمى الأهلي.

إدارة الأهلي تُغري عبد الله السعيد بعرض خيالي من أجل تجديد عقده مع النادي

كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد جهز عرضاً خيالياً، وذلك من أجل إغراء النجم عبد الله السعيد حتى يقوم بتجديد عقده مع النادي الأهلي لفترة أخرى قادمة.حيث أشارت الصحيفة إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد جهز عرضاً وصلت قيمته إلي مبلغ 8 مليون جنيه مصري صافي من الضرائب في الموسم الواحد، إضافة إلي نسبة مشاركته في المباريات مع العلم بأن العقد الجديد بين الطرفين سوف يكون لمدة موسمين قادمين.