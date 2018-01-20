نجم الأهلي يعود مجدداً إلي قائمة المارد الأحمر في مواجهة مصر المقاصة

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم السبت الموافق لليوم العشرين من شهر يناير الحالي على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام ضيفه فريق مصر المقاصة في مساء يوم غداً الأحد.

وعقب نهاية المران الختامي لفريق الأهلي اليوم السبت قام الكابتن حسام البدري بالإعلان عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في المباراة المرتقبة أمام فريق مصر المقاصة، علماً بأن أبرز مفاجأة في قائمة المارد الأحمر هي عودة النجم الواعد صالح جمعة من جديد إلي حسابات الجهاز الفني لفريق الأهلي.

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قائمة فريق الأهلي في مباراته المقبلة أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / رمضان مصطفى

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول / محمد هاني / صبري رحيل

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / إسلام محارب / عبد الله السعيد / صالح جمعة / جونيور أجايي / ميدو جابر / وليد سليمان / كريم نيدفيد / أحمد حمودي

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن

هذا وسوف تُقام المباراة المنتظرة بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق مصر المقاصة في مساء يوم غداً الأحد على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

ويحتل فريق الأهلي حالياً صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويمتلك في رصيده 42 نقطة، وفي حالة نجاحه في تحقيق الانتصار في هذه المباراة فسوف يرفع المارد الأحمر رصيده إلي 45 نقطة، وعلى إثر ذلك سوف يُصبح الفارق بينه وبين أقرب مُلاحق له وهو فريق الإسماعيلي صاحب المركز الثاني أربعة نقاط كاملة.

ويبقى لدى فريق الأهلي مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق في الأسابيع القادمة أمام فريق المقاولون العرب، مما يعني أن الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه من الممكن أن يصل إلي سبعة نقاط كاملة، علماً بأن فريق الأهلي يسعى إلي التتويج بلقب الدوري المصري للموسم الثالث على التوالي وللمرة رقم 40 في تاريخه.

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