طارق يحيى: بتروجيت لن يقف صامتاً على تصرف حسام حسن المهين

قام الكابتن طارق يحيى المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت بالتعليق في مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم العشرين من شهر يناير الحالي على تصرف الكابتن حسام حسن المهين، والذي جاء عقب نهاية المباراة التي جمعت بين فريق المصري البورسعيدي وبين ضيفه فريق بتروجيت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس السبت أكد الكابتن طارق يحيى أن مجلس إدارة نادي بتروجيت لن يقف صامتاً على تصرف الكابتن حسام حسن المهين عقب نهاية المباراة، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن مجلس إدارة نادي بتروجيت سوف يقوم بإرسال خطابين إلي كلاً من مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي.
وأيضاً إلي الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل اتخاذ الإجراء اللازم في حق الكابتن حسان حسن، علماً بأن الكابتن حسام حسن قد قام ببعض الإشارات الخارجة بشكل غير حضاري على الإطلاق تجاه الكابتن طارق يحيى عقب نهاية المباراة التي انتهت على وقع فوز فريق المصري البورسعيدي مقابل هدف واحد.
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