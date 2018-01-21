حسام حسن: الإشارة كانت للإحتفال ولم أقصد الإساءة لأي شخص

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قام حسام حسن مدرب فريق المصري البورسعيدي بفعل إشارة بيده بعد هدف الفوز للـ”بورسعيدي” حيث جاء الهدف في الدقائق الأخيرة للمباراة بعد ان كانت النتيجة (1-1) لتصبح (2-1).

وأوضح حسام حسن في مداخلة لبرنامج “العاشرة مساءً” مبررا ما فعله أنه كان يحتفل فقط بالهدف الذي جاء في وقت قاتل وحصد من خلاله المصري البورسعيدي على ثلاث نقاط غالية .

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وتابع “تلك الإشارة لم أقصد بها أي شئ، بل كانت فقط للإحتفال بنصر غالِ” ، فقد حقق المصري البورسعيدي فوزا ساحقا على بتروجيت بنتيجة (2-1) في الجولة الـ (19) بالدوري المصري .

وأضاف حسام “كان إحتفالي بالهدف فقط هو إشارة للقوة، وأن هناك بعض التعبيرات الخاصة بالإنفعالات في تطبيق الـ(واتس اب)، فلماذا تم تفسير إحتفالي تفسير خاطئ وبـ نية سيئه”.

واستكمل “أرجو من إتحاد الكرة أن يتعامل مع الأمر بنية حسنة، وأني لم أقصد أي إسائة مطلقًا لأي شخص، وكيف يعقل ذلك وانا فريقي فائز!”.

وإستطرد “لماذا بعض الأشخاص تتصيد لي الأخطاء دائمًا ويتم محاسبتي علي تصرف أو كلمة، فمانويل جوزيه سابقا عندما كان المدير الفني للنادي الأهلي إحتفل أيضا بالفوز وفعل تلك الإشارة وتم وصفها بالقوة، فلماذا تم التعامل معها حينها بنية حسنة ويحدث العكس الآن معي”

ووجه حسام حسن إعتذار إن كان البعض قد فهم تلك الإشارة فهما خطأ وبطريقة غير لائقة، ولا يوجد مانع أن يعتذر إذا أساء لأي شخص دون قصد.