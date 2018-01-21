تعرف على حكم مباراة اليوم بين الأهلي ومصر المقاصة

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في يوم أمس السبت الموافق لليوم العشرين من شهر يناير الحالي على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المرتقبة في مساء اليوم أمام ضيفه فريق مصر المقاصة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن جهتها قامت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بتعيين الحكم محمود عاشور من أجل إدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المساعد من سمير جمال وهاني خيري كحكم راية وبدوي حميدة كحكم رابع ومحمد عادل وطارق سامي كحكم خامس.

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