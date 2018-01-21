BBC: موافقة مخيتاريان على الرحيل إلي أرسنال تحسم انتقال سانشيز إلي مانشستر يونايتد

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كشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC في مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم العشرين من شهر يناير الحالي عن اقتراب نادي مانشستر يونايتد من الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة التي ينتظرها عشاقه في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك من خلال التعاقد مع النجم التشيلي أليكسيس سانشيز قادماً من نادي أرسنال.

حيث أشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلي أن الصفقة قد تم حسمها بشكل مؤكد، وخاصة بعدما وافق النجم الأرميني هينريك مخيتاريان بدوره على أن يكون جزءاً من الصفقة من خلال إنتقاله إلي صفوف نادي أرسنال، وبذلك يستعد كلاً من الناديين إلي تقديم اللاعبين رسمياً إلي الجماهير ووسائل الإعلام في اليومين القادمين.

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ومن جانبه كان النجم التشيلي أليكسيس سانشيز قد وافق منذ عدة أيام على رحيله إلي قلعة أولد ترافورد، وخاصة بعدما استقر مع مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد على الحصول على راتب أسبوعي تصل قيمته إلي مبلغ 500 ألف جنيه إسترليني.

بعض مهارات النجم التشيلي أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد القادم

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