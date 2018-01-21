مدرب إنبي يكشف عن أخر التطورات بخصوص انتقال علي لطفي إلي الأهلي

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كشف الكابتن طارق عبد الله المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي في مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم العشرين من شهر يناير الحالي عن آخر التطورات، وذلك بخصوص المفاوضات بين كلاً من النادي الأهلي وبين نادي إنبي من أجل إنتقال النجم علي لطفي إلي صفوف القلعة الحمراء.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس السبت في برنامج مع شوبير المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد رفقة الإعلامي أحمد شوبير، أكد الكابتن طارق عبد الله المدير الفني لفريق إنبي أن المفاوضات بين مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب وبين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لا تزال مستمرة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن طارق عبد الله أن العائق الوحيد الآن من أجل إتمام الصفقة هو المقابل المادي وقيمة الصفقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن النجم علي لطفي حارس مرمى فريق إنبي يرغب بشدة في الرحيل إلي صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وفي ختام تصريحاته أكد الكابتن طارق عبد الله أن النجم علي لطفي حارس مرمى كبير، وإضافة لذلك أيضاً خدم نادي إنبي في السنوات الماضية لذلك يستحق أن يحصل على ما يُريد.

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