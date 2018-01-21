مرتضى منصور: لاعب الأهلي الجديد كاذب ومجهول لا يعرفه أحد

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قام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً بشن هجوماً حاداً في مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم العشرين من شهر يناير الحالي على نجم النادي الأهلي الجديد، وهو النجم الواعد محمد فخري صانع ألعاب نادي غزل المحلة سابقاً.

فمن خلال تصريحات إذاعية له في مساء يوم أمس السبت أكد المستشار مرتضى منصور أن لاعب النادي الأهلي الجديد محمد فخري لاعب كاذب، وذلك رداً على التصريحات التي قالها اللاعب بأن نادي الزمالك قدم له أكثر من 50 عرض في الفترة الماضية ولم يوافق عليها.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً قال المستشار مرتضى منصور: “احترم نفسك، لا أحد يعرفك، وأقسم بالله أنا أول مرة أسمع عنك حينما قرأت الجريدة”، كما أضاف أيضاً: “من هذا اللاعب أساساً، هو شخص كاذب ويتجنى على الزمالك بهدف كسب ود جماهير النادي الأهلي في أول تصريحاته”.

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