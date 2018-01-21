الزمالك يُكثف من مفاوضاته من أجل ضم نجم الأسيوطي في الميركاتو الحالي

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد دخل في مفاوضات مكثفة مع مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت، وذلك من أجل التعاقد مع نجم فريق الأسيوطي سبورت في الميركاتو الشتوي الحالي.
حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور يرغب بشدة في التعاقد مع النجم الواعد محمد عنتر صانع ألعاب فريق الأسيوطي سبورت، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية بناءً على رغبة كبيرة للغاية من جانب الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك.
كما أضافت التقارير أيضاً أن العائق الوحيد الآن من أجل إتمام الصفقة، هو مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت والذي يطلب الحصول على مبلغ 20 مليون جنيه مصري مقابل التخلي عن خدمات نجمه الواعد محمد عنتر، إلا أن مجلس إدارة نادي الزمالك يأمل في أن يتم تقليص ذلك المبلغ حتى يتم حسم الصفقة في الأيام القليلة القادمة.
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