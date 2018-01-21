جماهير النصر السعودي تشن هجوماً حاداً على حسام غالي وتُطالب بطرده من النادي

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تعرض النجم الدولي المصري المخضرم حسام غالي لاعب النادي الأهلي سابقاً ولاعب نادي النصر السعودي حالياً في مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم العشرين من شهر يناير الحالي إلي انتقادات حادة ولاذعة، وذلك من جانب العديد من جماهير نادي النصر بسبب أدائه السيء مع الفريق في الآونة الأخيرة.

وكان النجم حسام غالي قد شارك في مساء يوم أمس السبت مع فريقه النصر في المباراة التي جمعت بينه وبين ضيفه فريق النهضة، وذلك في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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وفي الدقيقة الثامنة والثلاثين تعرض النجم حسام غالي إلي الإصابة والتي أدت إلي خروجه من أرض الملعب وعدم إكمال المباراة، ولكن قبل الخروج من الملعب قدم النجم حسام غالي أدائاً سيئاً للغاية طوال الدقائق التي لعب فيها في المباراة، مما أدى إلي تعرض إلي حملة انتقادات واسعة من جانب العديد من جماهير نادي النصر عبر الموقع الرسمي لنادي النصر على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

ملخص مباراة النصر والنهضة في كأس خادم الحرمين الشريفين

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