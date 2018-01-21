هاني أبو ريدة يكشف عن السبب الرئيسي وراء احتمالية فشل انتقال صلاح إلى ريال مدريد

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كشف المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم العشرين من شهر يناير الحالي عن السبب الرئيسي وراء احتمالية فشل صفقة انتقال الفرعون المصري والنجم محمد صلاح إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس السبت في برنامج مع شوبير المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد رفقة الإعلامي أحمد شوبير، أكد المهندس هاني أبو ريدة أن إدارة نادي ريال مدريد سوف تُقدم عرضاً رسمياً من أجل ضم النجم محمد صلاح في الصيف المقبل وليس في الميركاتو الشتوي الحالي.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن السبب الرئيسي وراء احتمالية فشل الصفقة، هي إدارة نادي ليفربول والتي بات هناك عليها ضغوطات كبيرة للغاية من جانب جماهير النادي من أجل الحفاظ على النجم محمد صلاح في صفوف النادي، علماً بأن نادي ليفربول قد باع في الميركاتو الشتوي الحالي نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني.

حديث المهندس هاني أبو ريدة مع أحمد شوبير حول انتقال صلاح إلى ريال مدريد

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