ريال مدريد يرصد 80 مليون يورو لشراء الفرعون المصري

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أصبح الحديث عن محمد صلاح محور القنوات الرياضية مؤخرًا بعدما أبدى نادي ريال مدريد اهتمامه بضم اللاعب في الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد نادي ريال مدريد الإسباني سعر شراء الدولي المصري محمد صلاح، ثاني هدافي الدوري الأنجليزي الممتاز، وذكر موقع “دياريو جول” أن ريال مدريد يرغب في تعويض اللاعبين الراحلين عن النادي في الإنتقالات الصيفية الفائتة.

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ويعاني النادي الملكي من تراجع كبير على صعيد النتائج حيث وصل الفارق بينه وبين متصدر الليجا إلى 19 نقطة كاملة.

ورصد النادي الإسباني ملغ 70 إلى 80 مليون يورو لأفضل لاعب إفريقي في العام المنصرم 2017، لكن من المتوقع مطالبة إدارة الريدز بمبلغ أكبر بكثير من المعروض بعد بيع البرازيلي كوتينيو لمنافسه الريال الأول برشلونة مقابل 160 مليون يورو.

وينافس الفرعون المصري على لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدف، خلف هاري كين صاحب الـ20.